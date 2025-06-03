El Parlament reclama un impuls per a l’hospital
Planteja al Govern licitar el projecte aquest 2025 i les obres, el 2026. A proposta de Junts, i l’alcalde (PSC) ho veu viable
El ple del Parlament de Catalunya ha aprovat un calendari per avançar en la construcció i l’entrada en funcionament del nou hospital comarcal de l’Alt Urgell, que s’ubicarà a la Seu. La cambra catalana ha instat el Govern de la Generalitat, a proposta d’una moció presentada pel grup parlamentari de Junts per Catalunya, a presentar el pla dels espais del centre mèdic i a licitar el projecte executiu del nou equipament sanitari durant aquest any 2025. També ha aprovat licitar l’obra durant el pròxim any 2026 perquè el nou hospital entri en funcionament durant l’any 2028.
El grup de Junts destaca que “aquest és un equipament clau per a la Seu i per a tota la comarca” i recorda que el consistori va fer la cessió del terreny a Salut el setembre del 2022. L’alcalde, Joan Barrera, va afegir ahir que les obres d’urbanització estan llestes des de fa més d’un any, “a l’espera d’acabar alguns treballs de jardineria”. Queda pendent el canvi de gestió del centre mèdic, que “ara per ara no és una prioritat”, va afegir.
Salut i la Fundació Sant Hospital van constituir el 2024 una comissió de treball per impulsar el traspàs a una empresa pública. El primer edil va afirmar que el calendari que estudia el Parlament és el previst.
El nou hospital, al costat del parc de bombers, oferirà hemodiàlisi i ressonàncies magnètiques, dos serveis que no presta actualment, la qual cosa obliga a múltiples desplaçaments. En el cas dels malalts tractats amb hemodiàlisi, es calcula que s’evitaran més de 2.000 desplaçaments a l’any.
D’altra banda, els pacients es tracten ara a l’hospital d’Andorra. Així, en el cas de les ressonàncies, cada any se n’efectuen unes mil.