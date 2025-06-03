INFRAESTRUCTURES
Reparen una estructura de la C-14 entre Tàrrega i Agramunt
Territori repara una estructura de la carretera C-14 entre Tàrrega i Agramunt, situada concretament en el punt quilomètric 81,5. Fonts de la consellería van explicar que els treballs van començar fa unes setmanes i s’allargaran un parell de mesos. Per facilitar els treballs s’ha tallat un carril i es dona pas alternatiu. El regidor d’Urbanisme de Tàrrega, José Luis Marín, va afegir que es van detectar desperfectes en l’estructura.