DENÚNCIA
Una jurista d’Agramunt denuncia assetjament d'un reconegut sociòleg: “Un fàstic molt gran perquè em porta quaranta anys”
El catedràtic està acusat per dotze víctimes més
Eva García Chueca, jurista d’Agramunt de 44 anys especialitzada en drets humans, és una de les 13 investigadores que han denunciat haver estat assetjades pel reconegut sociòleg portuguès Boaventura de Sousa Santos, de 84 anys, professor a la Universitat de Wisconsin-Madison, catedràtic a la Universitat de Coïmbra i fundador del Fòrum Social Mundial. Aquests suposats abusos s’haurien comès al Centre d’Estudis Socials (CES), que va dirigir quatre dècades. García, que desenvolupa la seua carrera a Barcelona, relata amb altres denunciants a El País una dinàmica de “microabusos” per part d’aquest intel·lectual reconegut internacionalment en l’àrea de ciències socials.
El va conèixer el 2007 quan va començar a col·laborar amb ell des de Barcelona. “Era amable, intel·ligent, dialogant i respectuós.” Aquesta connexió va fer que García es plantegés fer el doctorat sota la seua tutela. Quan el sociòleg la va convidar a afegir-se al Projecte Alice, va conèixer una altra cara: “Els drets laborals estaven en dubte perquè la frontera entre la vida acadèmica i la privada no existeix per a ell.” Afirma que hi va haver “un ambient tòxic” i de “competitivitat”. “A mi em feia petons molt humits per saludar a prop de la comissura dels llavis. Un fàstic molt gran perquè em porta 40 anys”. La lleidatana ha deixat de citar-lo en les seues classes i ha renunciat a publicar la seua tesi, tan vinculada al pensament del portuguès. Creu que haver conservat un peu a Barcelona la va protegir davant de més abusos.
“És com que jo he pogut tocar la punta de l’iceberg, però sé que aquest iceberg és allà sota.” L’escàndol va començar amb un article científic publicat l’abril del 2023 i va créixer fins a la formació d’un col·lectiu internacional amb 13 víctimes. La Fiscalia investiga si hi va haver delictes, encara que ha arxivat els de naturalesa sexual, perquè ningú va denunciar dins del termini legal (sis mesos). En paral·lel, a Coïmbra segueix paralitzada la demanda que va presentar el sociòleg en defensa del seu honor contra quatre dones, perquè va fallar l’enregistrament de diversos testimonis.