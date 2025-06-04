L’escola crea una gegantona dedicada a Maria-Mercè Marçal
La festa major d’Ivars d’Urgell, que se celebrarà del 6 al 9 de juny, inclourà la presentació de dos noves figures festives que s’afegeixen a l’imaginari popular del municipi: el gegant L’Anguila, inspirat en l’estany d’Ivars i Vila-sana, i la gegantona dedicada a la poeta Maria-Mercè Marçal, que naix d’un projecte de l’escola de primària Mare de Déu de l’Horta. Serà durant la jornada inaugural i inclourà una cercavila que travessarà diferents carrers i places.
Així mateix, la celebració inclourà també altres actes, com el pregó de festes a càrrec de Ramon Gil, de Cal Gil. També hi haurà música dissabte al capvespre a La Pista, a càrrec dels grups Ambauka, Zetak i Jet-Lag. Posarà fi a la vetllada una sessió musical del DJ Luara Bearka.
D’altra banda, el grup de teatre El Sindicat ja ha iniciat les representacions teatralitzades a l’edifici de Cal Sant. Van dirigides a grups reduïts que poden descobrir els secrets i misteris que acullen les habitacions d’aquest històric edifici, ja de titularitat municipal, que va ser propietat del marquès de Cruïlles al segle XVIII.
Així, val a saber que les representacions són en cap de setmana i les entrades es poden reservar a través de l’email associaciolosindicat@gmail.com.