Un lloc per a la innovació local i l’emprenedoria
En marxa l’institut Insemi, que acollirà empreses. La cooperativa Plana Sostenible s’instal·larà en aquest espai, compartit amb Fira de Mollerussa
L’ajuntament de Mollerussa ha finalitzat les obres del nou Institut d’Emprenedoria i Innovació (Insemi), un espai ubicat a la segona planta de l’Edifici Sant Jordi que compartirà instal·lacions amb les oficines de Fira de Mollerussa. Aquest projecte naix amb l’objectiu de dinamitzar l’economia local i comarcal, impulsar la formació, fomentar l’emprenedoria i facilitar la col·laboració entre professionals, empreses i entitats del territori, tal com va explicar ahir l’alcalde, Marc Solsona, acompanyat pel regidor d’Obra Nova, Josep Maria Garrofé, i el tècnic de la Fira, Ramon Xinxó.
El nou institut, que dependrà orgànicament de Fira de Mollerussa, es presenta com a seu temporal per a empreses tecnològiques, cooperatives socials, emprenedors i entitats de l’àmbit econòmic i comercial. Ja han rebut tres propostes concretes d’ús, entre les quals hi ha la de la cooperativa energètica comunitària Plana Sostenible.
A més, l’Insemi aspira a coordinar-se amb altres agents de l’entorn com el consell comarcal del Pla d’Urgell, el Centre d’Empreses Innovadores de Bell-lloc d’Urgell o els cicles formatius de La Salle, amb l’objectiu de canalitzar necessitats locals i ampliar els serveis d’atenció empresarial des de la mateixa ciutat de Mollerussa.
Així mateix, l’ajuntament treballa actualment en l’elaboració d’un catàleg d’usos que definirà com poden utilitzar l’espai els diferents perfils interessats. El projecte ha comptat amb un pressupost de prop de 300.000 euros, finançat pel ministeri d’Indústria i Turisme, a través d’una esmena pressupostària que ha aconseguit el grup municipal de l’alcalde, Mollerussa Primer.
Les obres han suposat una intervenció total sobre 382 metres quadrats, dels quals s’han guanyat entre 110 i 120 metres quadrats de superfície útil, al reconvertir un antic magatzem en noves oficines.
Les instal·lacions compten amb sales i espais de treball compartit, amb noms que fan referència al territori, com Pla d’Urgell, Mollerussa, L’Amistat, Canal d’Urgell o Fira de Sant Josep, aquesta última adaptada com a sala de formació. Les obres van implicar el trasllat provisional de les oficines de la Fira als pavellons firals. D’altra banda, queda pendent la inauguració oficial.