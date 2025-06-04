SUCCESSOS
Un ramader denuncia que un toro el va atacar a la Vall de Cardós
Va poder protegir-se darrere d’una cabana de Perafita sense que el bou arribés a envestir-lo. Rurals del Pirineu obren una investigació i controlen l’animal
Un ramader de la Vall de Cardós va denunciar divendres passat davant dels Agents Rurals de l’àrea del Pirineu que un toro va intentar envestir-la a la zona de les bordes de Perafita, a la muntanya de Peracalç. Va explicar que dimecres passat va pujar fins a les bordes, on té el seu ramat de vaques pasturant, quan va ser sorprès per l’animal, encara que va poder protegir-se darrere d’una borda i no va arribar a tocar-lo. El ramader denuncia que l’animal no està identificat i “és un perill perquè està molt nerviós, per la qual cosa pot ocasionar danys a aquells que s’hi atansin”, va explicar. L’animal pastura en unes finques comunals que el consistori de la Vall de Cardós té arrendades a un altre ramader.
Fonts dels Agents Rurals del Pirineu, que han obert una investigació, van confirmar la denúncia del ramader i van apuntar que dilluns a la tarda es van desplaçar fins a la zona de Perafita amb el propietari del bou per comprovar si l’animal, d’avançada edat, es mostrava agressiu. Les mateixes fonts van apuntar que van trobar el toro “tranquil” i van poder atansar-se fins a ell i que en cap moment “es va mostrar agressiu o va intentar atacar o envestir els que hi eren presents”. No obstant, no van descartar que el dia del suposat atac al ramader el brau estigués nerviós al coincidir amb dies de tempestes. En qualsevol cas, els Agents Rurals faran un seguiment de l’animal, que de moment es quedarà a la muntanya a prop de les bordes de Perafita, al no mostrar més signes d’agressivitat. Els Agents Rurals van afegir que el titular de l’animal no descartava retirar-lo de la zona de pastura si el toro fos un perill.
Precisament, el cap de setmana passat una vaca va envestir a l’N-230 a Bossòst un mosso d’esquadra que anava a apartar l’animal de la via ja que posava en risc la seguretat en el trànsit. L’agent va intentar apartar l’animal i aquest el va envestir i el va desplaçar uns dos metres. A conseqüència del cop i de la caiguda, el mosso va patir ferides lleus, principalment rascades. La presència d’animals a prop de carreteres o alta muntanya ha provocat diversos accidents al Pirineu.