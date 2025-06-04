Veuen “inadmissible” el comunicat de la Paeria de Cervera al morir el secretari
Aquest col·lectiu professional censura el text emès per l'ajuntament
Creix la polèmica pel comunicat que la Paeria de Cervera va emetre el 22 de maig, arran de la mort del que va ser el seu secretari municipal. El text ha estat objecte de crítiques des de diferents sectors, als quals es va afegir aquest dimarts el consell de col·legis de secretaris, inter· ventors i tresorers de l’administració local de Catalunya.
Aquest col·lectiu professional va qualificar d’“inadmissible” el comunicat de l’ajuntament, al considerar que “pot vulnerar el dret fonamental a l’honor i la presumpció d’innocència, especialment quan afecten la memòria i la dignitat d’un funcionari habilitat nacional que ha mort recentment”. El comunicat de la Paeria lamentava la defunció del que va ser secretari municipal, però també qüestionava la seua actuació davant d’una investigació de Fiscalía, actualment en curs, per presumpta malversació i altres suposades irregularitats al Conservatori de Cervera.
“Lamentem profundament que una institució pública traslladi a l’opinió pública informació confidencial o valoracions de fets que encara no han estat acreditats per cap òrgan judicial o de control amb competència en la matèria”, afirmen els col·legis de secretaris. Van valorar que això pot donar peu a “judicis paral· lels” i van defensar que desenvolupen les seues funcions “amb subjecció estricta a la legalitat, imparcialitat i independència”.
Per tot plegat, van reclamar “la màxima prudència” a la Paeria de Cervera i “a totes les administracions públiques” en les seues comunicacions públiques. Així mateix, van oferir assessorament a les persones pròximes del finat. “Posarem a disposició dels afectats i els seus familiars tots els recursos col·legials i jurídics que siguin necessaris per preservar els seus drets i la seua dignitat”, van concloure.