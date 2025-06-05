Canvien Les Garrigues en Flor per un taller sobre jardineria
Com a alternativa a la iniciativa del consell d’embellir amb flors els pobles
El parc del Terrall de les Borges Blanques ha acollit aquesta setmana un taller pràctic d’esqueixos i jardineria sostenible amb productes casolans, una proposta que va combinar coneixement i compromís amb el medi ambient. La sessió, dirigida per Esther Bellmunt, responsable de l’àrea de jardineria del municipi, va ser organitzada per l’ajuntament de les Borges Blanques en col·laboració amb l’associació de dones La Rosada. El taller va servir com a alternativa a la participació del municipi en la iniciativa del consell Les Garrigues Guarnides i en Flor per embellir els pobles amb flors i plantes. Aquesta decisió va venir motivada pel lamentable deteriorament que va patir un dels carrers decorats l’any passat a les Borges.
Així, en lloc de repetir l’experiència, el consistori va optar per donar aquestes eines i coneixements per cuidar els seus espais verds. Una quinzena de participants van aprendre les bases de la reproducció de plantes per esqueix, una tècnica senzilla i eficaç que permet multiplicar espècies sense necessitat de comprar-ne. Van compartir secrets i trucs per nodrir i protegir les plantes utilitzant productes habituals a qualsevol casa, promovent així una jardineria sostenible i econòmica. La jornada va culminar amb una plantada col·lectiva de flors autòctones al monument de la sardana al parc del Terrall.