Ecologistes denuncien un abocador il·legal a Juneda de més de 8.000 m2
Ipcena i Ecologistes de Catalunya han denunciat davant de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) un abocador il·legal a Juneda, en el qual asseguren que s’acumulen centenars de tones de residus en més de 8.000 metres quadrats. L’ARC els atribueix a l’empresa Urgesneda Biomasa SL. En un comunicat, els ecologistes asseguren que des de fa temps la zona acumula tota mena de residus, com runa d’obres, matalassos, uralita i cartrons, entre d’altres. La firma s’enfronta a un expedient sancionador iniciat per l’ARC el desembre del 2024, a l’incomplir un requeriment per retirar els residus i recuperar l’espai degradat del paratge Lo Bas a Juneda.
Segons aquest organisme, des del 2019 s’han rebut múltiples denúncies sobre abocaments irregulars a l’esmentada ubicació propietat d’Urgesneda Biomasa SL. Arran de la persistència d’aquesta situació i després d’una denúncia dels Agents Rurals, l’ARC va obrir un primer expedient sancionador el 2021 que va concloure amb el reconeixement de responsabilitat i pagament voluntari per part de l’empresa. La resolució establia l’obligació de retirar els residus i recuperar l’espai, una exigència que no s’hauria complert. Els Mossos van presentar altres denúncies al persistir l’abocador.