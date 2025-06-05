POLÍTICA
L’alcaldia d’Almacelles torna a Junts amb els vots del PSC i d’ERC
Olivart, alcaldessa entre 2019 i 2023, torna a presidir el consistori. Els socialistes entren al govern i els republicans continuaran negociant incorporar-s’hi
L’alcaldia d’Almacelles va tornar ahir a mans de Junts i de la seua portaveu, Vanesa Olivart, que ja havia estat al capdavant de l’ajuntament durant el passat mandat, entre el 2019 i el 2023. La candidatura d’Olivart va ser l’única que es va presentar en el ple per investir la nova primera edil després de la renúncia de Joan Bosch el passat 21 de maig. Va ser elegida amb els vots dels quatre membres de la seua formació, la més votada a les passades eleccions municipals, els dels dos regidors del PSC i, de forma inesperada, els dels dos d’ERC. Els tres edils de Pacte Local van votar en blanc, mentre que els dos d’Almacelles a Comú es van abstenir, en un ple farcit de retrets que va evidenciar la dificultat d’assolir acords entre els diferents grups de la corporació.
Els socialistes passaran a formar govern juntament amb Junts, en virtut del pacte que les dos formacions van anunciar a començaments d’aquesta setmana. Serà un govern en minoria amb només sis dels tretze membres del consistori. Els republicans, fins ara al govern municipal, passaran ara a l’oposició. Tanmateix, el seu suport a la investidura d’Olivart és un gest que deixa la porta oberta a continuar negociant l’entrada d’ERC a la nova coalició al capdavant de l’ajuntament i obtenir així una majoria absoluta.
Olivart va anunciar que el seu objectiu en els dos anys que queden de mandat serà “restablir la confiança en l’ajuntament” després de dos anys de “bloqueig i direcció erràtica”. “El millor per a Almacelles està per arribar”, va assegurar. El portaveu socialista, Òscar García, va reconèixer que l’acord amb Junts “és entre dos blocs contraposats, difícil d’entendre per als votants històrics de cada formació”, encara que va recalcar que “la conjuntura de l’ajuntament el requeria”.
El portaveu d’ERC, Josep Torres, va explicar que l’oferta de Junts i PSC per formar govern només donava als republicans la quarta tinença d’alcaldia i un sol vot a la junta de govern. “És molt menys del que mereixem”, va valorar. Des dels comuns, Montserrat Cortasa va assegurar que el seu grup “no bloquejarà res que sigui bo per al municipi”. Bosch, per la seua part, va sentenciar que “el temps posa cadascú al seu lloc”.