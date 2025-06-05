REPOBLAMENT
La primera jornada del Congrés Català de Repoblament posa el focus en les compensacions al món rural
El secretari d'Estat Paco Boya defensa al II Congrés Català de Repoblament que cal reconèixer i compensar el servei que el món rural presta a la societat
El segon Congrés Català de Repoblament ha arrencat avui a Sort amb el debat sobre la necessària compensació als municipis rurals per la seva contribució ecològica. Paco Boya, secretari d'Estat per al Repte Demogràfic, ha destacat durant la seva intervenció que "és innegable que el món rural presta un servei al conjunt de la societat i això s'ha de compensar", posant sobre la taula un dels grans reptes del territori.
La primera jornada del congrés ha centrat el debat en diversos eixos estratègics per al futur de les zones rurals catalanes. Els ponents han subratllat la importància de diversificar l'economia rural, incrementar la població als municipis per mantenir el territori, i garantir equipaments bàsics com la fibra òptica, centres educatius i serveis d'atenció sanitària, elements indispensables per frenar la despoblació.
Participació massiva al congrés
L'esdeveniment, que es desenvoluparà durant dos dies a la capital del Pallars Sobirà, compta amb la participació d'unes 300 persones que assistiran a la dotzena de taules rodones programades. El congrés s'ha convertit en un punt de trobada clau per debatre solucions innovadores davant els reptes demogràfics que afronten les comarques rurals catalanes.