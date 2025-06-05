Primeres fumigacions al riu Segre per posar límit a la mosca negra
Aquesta actuació té com a finalitat evitar el desenvolupament de les larves d’aquest insecte, que provoca doloroses picades.
El Consorci de Polítiques Ambiental de les Terres de l’Ebre (Copate), encarregat dels tractaments al curs del Segre per reduir la proliferació de la mosca negra, va portar a terme ahir la primera fumigació de l’any en helicòpter fins a l’aiguabarreig. Aquesta actuació té com a finalitat evitar el desenvolupament de les larves d’aquest insecte, que provoca doloroses picades.
La fumigació es va fer al matí i va estar precedida per mostrejos dimarts passat. Demà divendres està previst portar a terme controls posteriors al tractament. Aquestes actuacions són fruit de l’acord entre les delegacions territorials de la Generalitat a Lleida i Terres de l’Ebre i de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). També hi col·labora Endesa, que regula el cabal de quatre centrals hidroelèctriques al tram final del riu per facilitar aquesta intervenció.
D’altra banda, aquest tractament es porta a terme des de fa anys i arriba en un moment que diferents experts han alertat sobre la possibilitat d’una alta proliferació d’insectes l’estiu vinent, després d’una primavera de copioses pluges.