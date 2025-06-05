Rescaten fauna de piscines rurals de les Garrigues
Els Agents Rurals han rescatat fauna protegida d’algunes piscines rurals de les Garrigues. Segons van informar ahir a les xarxes socials, moltes instal·lacions s’estan preparant per obrir amb l’arribada del bon temps i adverteixen que es poden trobar amb fauna protegida atrapada. Aquesta situació els ha portat a rescatar dos granotes i una serp a la zona del Cogul. Així mateix, van apuntar que col·laboren amb els ajuntaments de la comarca divulgant com cal actuar en cas de trobar aquests animals i que, si estan en bones condicions, es poden alliberar al medi natural o en el seu hàbitat habitual. També demanen trucar als Agents Rurals.