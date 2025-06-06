Figures en forma de voltor i nius artificials per portar-lo també a Girona
El voltor negre actua com a 'servei de neteja' alimentant-se d'animals morts, però a Catalunya només nien dinou parelles al Pallars Jussà, per això el projecte CustForest vol atraure'ls al Pirineu Oriental
El voltor negre, una espècie amenaçada a Catalunya on viu menys de l'1% de la població europea, podria tenir una nova llar al vall de la Muga. El projecte CustForest, amb finançament europeu i el suport del Cos d'Agents Rurals, ha implementat diverses estratègies per atreure aquests grans ocells necròfags al Pirineu Oriental.
Marta Josa, tècnica del CustForest i membre del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), ha explicat a l'agència EFE que aquests animals es consideren "espècie paraigua", ja que la seva protecció beneficia altres espècies de fauna i flora associades als ecosistemes mediterranis. Amb el finançament europeu obtingut a través de la Fundació Biodiversitat, s'han construït vuit nius artificials en arbres estratègics i s'han instal·lat figures que simulen voltors negres per crear un efecte crida.
El Cos d'Agents Rurals, mitjançant el Grup de Suport de Muntanya, aporta la seva experiència en treballs verticals per accedir a les parts més altes dels arbres seleccionats, on fixen les plataformes metàl·liques sobre les quals es col·loquen les branques per als nius. Mentrestant, el CREAF s'encarrega de seleccionar els millors arbres per compatibilitzar aquesta acció amb una gestió forestal sostenible.
Un esforç coordinat entre diverses entitats
Francesc Gomes, coordinador del Grup de Suport de Muntanya Oriental del Cos d'Agents Rurals, ha detallat que les plataformes que fan de base dels nius artificials mesuren aproximadament un metre i mig de diàmetre. Segons Gomes, la majoria de voltors negres que passen per aquesta zona provenen de França.
Per la seva banda, Aleix Millet, responsable de Biodiversitat de la Fundació Pioneers of our Time, ha qualificat aquestes tasques com a "actuacions de seducció". "Es tracta d'atraure els exemplars que passin per la zona i, per això, s'ha creat una colònia falsa amb nius i figures, fent que generin l'efecte que hi ha realment una població de voltors negres, l'au necròfaga més gran d'Europa", ha afegit.
El paper ecològic del voltor negre
A diferència d'altres espècies, el voltor negre manté una estreta relació amb els boscos on troba refugi i construeix els seus nius als arbres més alts i robustos. Aquestes estructures poden superar els centenars de quilos i són reutilitzades cada any.
Aquesta au compta amb un bec que li permet esquinçar tendons i músculs, i s'alimenta principalment de carronya, sobretot restes de conills o de grans mamífers com vaques i ovelles. Els seus sucs gàstrics, extremadament àcids, li permeten neutralitzar bacteris i virus perillosos per a altres animals i per als humans, per la qual cosa juga un paper clau en l'ecosistema.
Cal destacar que el projecte CustForest també actua en altres tres zones de Catalunya, on es treballa amb espècies com el gall fer, la tortuga mediterrània i l'àguila perdiguera, totes elles considerades espècies paraigua, igual que el voltor negre.