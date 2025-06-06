Policia local de Mollerussa i Mossos uneixen esforços per reforçar la vigilància al carrer a l'estiu
Patrullatges conjunts volen dissuadir el consum de substàncies estupefaents, la tinença d'armes o els sorolls
Agents de la Policia Local de Mollerussa i dels Mossos d'Esquadra uneixen esforços per combatre les actituds incíviques a l'estiu. L'operatiu consisteix a realitzar patrullatges mixts, amb dos agents de cada cos, a partir del vespre entre els mesos de juny i fins a mitjans de setembre, coincidint amb el període estival en què la ciutadania passa més estona a l'espai públic. Els patrullatges busquen reduir les molèsties per soroll, el consum de drogues i la tinença d'armes blanques, a més de vetllar pel compliment de les ordenances municipals. La iniciativa surt d'una petició del consistori amb l'objectiu de millorar la "percepció de seguretat", segons ha explicat l'alcalde de la capital del Pla d'Urgell, Marc Solsona.
Amb l'arribada de la calor i l'inici de les vacances d'estiu, la ciutadania passa més temps al carrer. Això provoca que s'incrementin les queixes dels veïns per soroll i altres conductes incíviques. "Aquesta certa tolerància durant les vacances no t'eximeix de complir les mateixes responsabilitats i obligacions que quan no estàs de vacances", assenyala Solsona.
Els patrullatges conjunts es realitzen des de fa uns cinc anys amb l'objectiu de "donar la sensació a la ciutadania que hi ha un dispositiu que vetlla específicament a l'estiu per reduir sorolls o situacions que dificultin el benestar al vespre als espais comuns", ha explicat l'alcalde Marc Solsona. Es tracta, doncs, d'aconseguir un "equilibri" entre el dret a gaudir i ocupar la via pública i el dret al descans dels veïns, assenyala el sergent en cap de la Policia Local de la ciutat, Salvador Tuxans.
L'avantatge de realitzar les vigilàncies conjuntament, és que permet incidir en diferents infraccions i actituds incíviques en una mateixa actuació. Així, cobreixen les incidències regulades a les ordenances municipals, que són competència de la policia local, i la resta d'infraccions generals en què els dos cossos poden actuar. "Així unim forces i aconseguir actuacions molt més efectives", ha explicat l'inspector i cap de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) Pla d'Urgell – Garrigues, Roderic Moreno.
L'inspector Moreno ha explicat que les infraccions que més augmenten a l'estiu, també en el cas de menors, són les que fan referència al consum de substàncies estupefaents, tinença de drogues i tinença d'armes blanques. La policia local s'encarrega, a més, d'aquelles incidències que recull la normativa municipal, com són, per exemple, molèsties per soroll, deixar deixalles fora dels contenidors, no recollir els excrements de les mascotes o circular de manera temerària amb patinet elèctric.