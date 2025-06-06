Un petit poble de Lleida reobre el bar un any després: "és un punt de reunió per als veïns"
L’establiment s’ha rebatejat com La Nova Amistat i pretén ser un punt d’unió entre pobles. L’ajuntament de Ribera d’Ondara, municipi al que pertany aquest nucli, ha invertit més de 85.000 euros en l’adequació del local
Sant Antolí reobrirà aquest diumenge el bar del poble, que ha passat gairebé un any tancat. Els últims mesos, l’ajuntament de Ribera d’Ondara ha invertit més de 85.000 euros a adequar el local perquè pogués tornar a obrir al públic.
L’alcalde, Francesc Sabanés, explica que és un dels projectes que li fan més il·lusió: “Sense bar semblava un poble fantasma”, explica. “Als bars dels pobles és on passa tot, és un punt de trobada”, destaca.
El primer edil espera que l’establiment, rebatejat com La Nova Amistat, serveixi per unir de nou els nuclis de població del municipi.
El consistori ha impulsat un important canvi d’imatge, amb la rehabilitació de la façana i la pintura de portes i finestres, així com de l’interior del local. També s’ha renovat el sistema de climatització amb aire condicionat, una de les reivindicacions dels veïns des de feia anys. S’ha polit el terra, es renovarà el mobiliari i s’ha dividit l’interior perquè sigui més fàcil climatitzar el local.
A l’altre espai s’instal·larà una petita botiga on es vendrà pa i productes d’alimentació bàsics. Els últims anys, havia tancat la carnisseria, la fleca i l’última botiga del poble.
Val a recordar que el 2018 l’associació L’Amistat, que aglutina els veïns de Sant Antolí, Hostalets, Briançó i Pomar, va cedir per 25 anys el local social i el bar a l’ajuntament perquè no podien fer front a les reformes que requeria l’edifici, de més de 60 anys. Aquesta decisió va generar polèmica entre els socis. El president de l’entitat, Antoni Puig, explica emocionat que obrir de nou el bar suposa “una gran il·lusió”. “M’ha emocionat molt perquè vam haver de lluitar molt per aconseguir aquesta cessió. És un punt de reunió per als veïns i gent d’altres pobles”, diu.
La nova arrendatària, Yipei Jin Xu, que els últims sis anys ha regentat el bar de Ca la Maria de Sant Guim de Freixenet, afirma estar “molt il·lusionada amb aquest projecte, estic segura que funcionarà”. Diumenge a les 19.00 s’inaugurarà el local amb un refrigeri gratuït.
El contracte també contemplava que els nous arrendataris es fessin càrrec del bar de les piscines i, en aquest cas, el portarà un dels fills de l’arrendatària. Amb l’objectiu que el servei de bar pugui arrancar amb garanties, l’ajuntament ha ofert als concessionaris els dos primers anys de carència i un lloguer mensual de 250 euros a partir de llavors.
En una segona fase, l’ajuntament preveu instal·lar plaques solars i renovar els tancaments de portes i finestres.