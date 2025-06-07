PREVENCIÓ
Alerten d’incendis agrícoles per l’excel·lent collita de cereal
Els Bombers de la Generalitat i els Agents Rurals van alertar ahir del perill que les properes setmanes es registri un elevat nombre d’incendis agrícoles davant de l’excel·lent collita del cereal. El cap dels Agents Rurals a Lleida, Llorenç Ricou, va fer una crida a la prevenció i va demanar que es llaurin franges de seguretat després de segar per “tallar la continuïtat de la vegetació, que el foc no pugui arribar al bosc i es puguin salvaguardar infraestructures”.
Aquest risc es deu principalment al fet que les pluges de la primavera han propiciat una molt bona collita, contribuint a la proliferació de molta palla, rostolls i vegetació seca després de tres anys de sequera. Per la seua part, el delegat d’Interior, Xavier Garròs, va afirmar que “cal estar alerta perquè hi ha molt combustible i el 28% de la massa forestal està morta”. D’altra banda, el cap de la Regió Emergències Lleida, Joan Josep Bellostas, va afirmar que “hem dissenyat un ampli dispositiu amb un important reforç d’efectius”.