Castelló de Farfanya inaugura la restauració del castell, que serà visitable aquest mes
Els treballs han comptat amb una inversió de 965.400 euros i han durat dos anys
Castelló de Farfanya va inaugurar ahir la restauració i consolidació del seu castell d’origen islàmic del segle IX, catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) i considerat un dels monuments patrimonials més rellevants de la Noguera. Les obres han permès transformar el que era un espai deteriorat en un monument visitable que aspira a convertir-se en un nou atractiu cultural i turístic del municipi.
Els treballs, que es van iniciar el març del 2023, han permès consolidar muralles i altres elements del conjunt arquitectònic, així com la construcció d’un mur de contenció. També s’ha millorat l’accés per a visitants, des del carrer del Castell fins a la sala de cavalleries, per recuperar l’accés de la cara sud de la muralla amb una nova passarel·la.
Les obres, amb un pressupost de 965.400 euros, han estat finançades a través del programa del 2% Cultural del ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana, amb 725.000 euros. La conselleria de Cultura de la Generalitat ha aportat 168.656 euros i l’ajuntament de Castelló de Farfanya ha completat el finançament amb 96.540 euros.
El conjunt monumental d’origen andalusí es va convertir en una de les fortaleses més importants del Comtat d’Urgell en l’època feudal i l’objectiu del consistori és obrir les portes a les visites a partir d’aquest mateix mes de juny.
L’alcalde, Omar Noumri, va destacar que “Castelló de Farfanya fa un pas endavant en la dinamització econòmica local, ja que l’objectiu és impulsar el turisme familiar i sostenible, posant en relleu un element patrimonial que ara ha recuperat la seua rellevància històrica i cultural”. “Aquest castell no només és història de Catalunya, és futur del nostre poble”, va afegir. Per la seua part, el subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, va destacar la col·laboració institucional entre l’Estat, la Generalitat i l’ajuntament per culminar un projecte llargament reivindicat i que posa en relleu el ric patrimoni arquitectònic del territori. “La restauració del castell pot convertir-se en un reclam turístic per al municipi i per a la Noguera”, va afirmar. La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, va assistir a l’acte d’inauguració de les obres.