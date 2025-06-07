AIGÜES
La CHE troba l’origen de la fuga d’aigua a Rialb i n’analitza l’abast per al segellament
Protecció Civil manté l’escenari 1 d’emergència mentre durin els treballs i reitera que no hi ha riscos. La filtració es va detectar el 16 d’abril i s’ha estabilitzat en 300 litres d’aigua per minut
La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ha trobat aquesta setmana l’origen de la filtració d’aigua que fa 52 dies va donar origen a una fuga que ara se situa en uns 300 litres per minut (més de 400 metres cúbics al dia) i que va obligar a activar l’escenari 1 d’emergència a la presa. Malgrat tot, l’organisme de conca i Protecció Civil han assegurat des de l’inici de la incidència que no hi ha cap risc per a la població. Ahir es va reunir el comitè tècnic de l’Inuncat, en el qual la CHE va confirmar que els treballs se centren ara a la zona on es valora que hi ha la filtració.
Els tècnics encarregats de les obres d’emergència van comprovar a mitja setmana que per primera vegada l’aigua injectada amb colorant a través dels sondatges brollava de la zona alta del cos de la presa a prop de l’estrep esquerre, a l’àrea on des de l’inici es va sospitar que es trobava. Això va donar la confirmació sobre el lloc de la fuga i ara es busca l’abast abans d’iniciar el segellament i la impermeabilització de la presa.
La causa més probable d’aquesta fuita és la pressió que exerceix l’aigua sobre tot el dic, que des que es va inaugurar, fa 25 anys, mai havia estat durant tant de temps a prop de la coronació (des del mes de març té menys de cinc metres de cota de resguard). Rialb, que regula el curs del riu Segre, està al 99% de la seua capacitat, amb 400 hectòmetres cúbics d’aigua, i la previsió és mantenir-lo en aquest nivell, entre altres motius, per facilitar precisament els treballs de detecció de filtracions. Les copioses pluges de la primavera i el desglaç han permès mantenir aquest volum, més remarcable encara tenint en compte els dos anys anteriors de sequera.
Així mateix, els tècnics han portat a terme des de mitjans del mes d’abril desenes de sondatges a la presa per tal de trobar la fuga i els han anat segellant amb ciment.
El comitè tècnic de l’Inuncat va reiterar ahir que la filtració no comporta cap risc per a la població i tampoc per als usos de l’embassament, entre altres, el regadiu. Tanmateix, mentre durin els treballs de sondatge i segellament es mantindrà l’emergència en escenari 1 (que implica l’adopció de mesures correctores).
La Confederació, per la seua part, va assenyalar que “els estudis geofísics i l’ús de traçadors” en paral·lel a les obres han estat concloents, amb la qual cosa “la campanya d’injeccions” se centra en els blocs de formigó de l’estrep esquerre.
L’Albagés mantindrà el nivell d’aigua sense omplir-se
L’embassament de Rialb s’ha mantingut durant mesos a prop de la cota de coronació i fins i tot ha alleujat aigua coincidint amb les setmanes més intenses del desglaç fins a laminar uns 7 hectòmetres cúbics d’aigua al dia.
Els regants del Segarra-Garrigues han criticat que l’aigua abocada al Segre no servís per omplir el pantà de l’Albagés, situat a la cua del canal Segarra-Garrigues i al curs del riu Set. Però aquest ompliment no serà possible fins que es doni per implantat el pla d’emergència de la presa i el d’autoprotecció.La Generalitat, a través d’Aigües Ter Llobregat (que gestiona el canal i l’embassament) té previst mentrestant subministrar les demandes de l’embassament (que ja rega les primeres hectàrees) i mantenir el nivell de l’Albagés amb aportacions a través del canal. El pantà de les Garrigues té capacitat per emmagatzemar 83 hectòmetres i les obres van finalitzar el 2017.