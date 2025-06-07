Conferència sobre els canvis històrics de nom de la comarca de la Noguera
Balaguer va acollir ahir la conferència Com va anar que vam passar de ser Urgell a ser Noguera, organitzada pel Casal Pere III i a càrrec del doctor en Geografia i catedràtic de la UdL Jesús Burgueño, expert en divisió territorial, toponímia i història de la cartografia. La conferència s’emmarca en els actes de commemoració del 50 aniversari de la sardana Balaguer Ciutat Comtal i té per objectiu explicar el procés de comarcalització que va viure Catalunya el primer terç del segle XX. Es va exposar com la comarca de la Noguera va passar històricament a separar-se de l’antic Urgell, amb l’aprovació de la nova divisió territorial per part de la Generalitat republicana durant la Guerra Civil. Tanmateix, aquesta organització territorial va ser derogada pel règim franquista, i no seria fins al 1987 quan la Generalitat la va tornar a adoptar i ha perdurat amb pocs canvis fins a l’actualitat. Burgueño és autor d’obres com Història de la Divisió Comarcal i De la vegueria a la província, i va dirigir l’Atles de les viles, ciutats i territoris de Lleida. Va ser comissari de l’exposició [Carto]grafia: testimoni visual de les terres de Lleida a través del temps (segles XIII-XIX), i ara lidera el projecte Cartografía, delimitación y geopolítica en España (s. XVII-XIX).