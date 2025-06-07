SALUT
La Generalitat reforçarà el paper dels administratius sanitaris
El departament de Salut afirma a la Seu que “han de convertir-se en personal de referència del pacient”. Mostren l’aplicació de tecnologia i IA en el sistema
El departament de Salut va fer ahir una nova aposta pel paper que ha de desenvolupar el col·lectiu d’administratius que treballen en el sistema sanitari “per donar una millor atenció al pacient” i “reduir la càrrega de treball” dels professionals mèdics. La responsable d’atenció a la ciutadania de l’Institut Català de la Salut (ICS), Marga Garcia Canela, va dir a la Seu que “els administratius han de convertir-se en personal de referència per al pacient”, assumint “més rols de més importància”. El col·lectiu “passarà de tenir un rol d’administratiu a tenir un rol d’administratiu sanitari”, va insistir. Per això, caldrà “molta formació” en noves eines tecnològiques i actualització en coneixements. La jornada va tenir com a protagonista la intel·ligència artificial (IA), que ha d’acompanyar el desplegament de les noves funcions. La contribució de les noves tecnologies als serveis d’atenció primària no és nova. Per exemple, la fa servir l’aplicació informàtica Programació per Motius, que s’ha desplegat en diversos centres a Catalunya. No ha estat exempta de polèmica. Al gener, el CAP del Pont de Suert va rebutjar atendre d’urgència una pacient de 74 anys amb un fort dolor en una oïda, en una decisió que es va prendre exclusivament basant-se en l’algoritme d’aquest programa. La pacient va acudir l’endemà al metge i se li va diagnosticar otitis. Va presentar una queixa davant de Salut.
Salut va organitzar ahir la Jornada d’Administratius Sanitaris (JAS) que es va celebrar al Palau d’Esports de la Seu d’Urgell. Després de catorze anys celebrant-se, la jornada es va descentralitzar i es va portar a terme al Pirineu, on va comptar amb 900 persones inscrites. El director de l’ICS, Josep Pomar, va afirmar que el col·lectiu d’administratius sanitaris “és imprescindible” i els va animar a “ser valents per acceptar els nous reptes que se us han posat sobre la taula”. “Esteu liderant un canvi organitzatiu”, va concloure.