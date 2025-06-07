La guarderia municipal El Balú de Ponts tanca la segona planta al detectar-hi problemes estructurals
Informes tècnics alerten de deficiències greus i falta de seguretat. El consistori habilita l’alberg municipal per instal·lar-hi els nens i nenes mentre fa obres per restaurar-la
La guarderia municipal El Balú de Ponts ha tancat la segona planta, després que informes tècnics municipals i d’arquitectes externs recomanessin desallotjar-la immediatament al detectar-hi greus deficiències estructurals i de serveis que comprometien la seguretat dels menors. El consistori ha traslladat tota l’activitat educativa del centre a la primera planta, considerada “més favorable i segura”, segons va confirmar l’alcalde, Josep Tàpies.
El primer edil va explicar que la planta clausurada, reformada fa tres anys i mig per l’anterior govern municipal d’ERC, no compleix cap requisit de seguretat, tècnic ni d’emergència, ni compta amb sistemes contra incendis o d’evacuació, entre d’altres (vegeu el desglossament).
El centre, ubicat en un immoble propietat del bisbat d’Urgell i cedit al consistori per un període de cinquanta anys, comparteix instal·lacions amb el jutjat de pau i els Serveis Socials municipals.
L’alcalde va explicar que, per solucionar els problemes estructurals i de seguretat de la segona planta, s’ha aprovat ja un projecte de millora i ampliació de l’equipament. Contempla una inversió de 224.000 euros i “preveu la instal·lació de les mesures de seguretat que requereix un centre educatiu d’aquestes característiques”, va assenyalar. La previsió és que les obres s’iniciïn ben aviat una vegada finalitzi el curs i haurien d’estar acabades a l’octubre. Segons Tàpies, perquè els alumnes no hagin de conviure amb les obres, el nou curs començarà a l’alberg municipal. Hi seran fins al gener del 2026, data en la qual està previst l’acabament de les obres i el retorn a la guarderia original.
El consistori ja ha iniciat els preparatius per condicionar l’alberg com a guarderia provisional. Per això, ha tancat les reserves turístiques d’aquest equipament a partir de l’agost, la qual cosa permetrà fer les adaptacions necessàries per complir la normativa per a centres educatius infantils, com instal·lar protecció a les portes, fer uns lavabos adaptats o sectoritzar l’espai en funció de l’edat.
Quant al jutjat de pau i els Serveis Socials, que també s’allotgen a la primera planta de l’edifici afectat, les actuacions seran menors i s’han programat a l’agost.
D’altra banda, la portaveu d’ERC i exalcaldessa de Ponts, Solés Carabasa, va negar aquestes acusacions i va acusar el primer edil de llançar falses acusacions per “tapar” que es destinaran 225.000 euros en una ampliació de places.