Mor un motorista a l’N-230 a Castellonroi
Un francès de 43 anys en un xoc frontal amb un turisme que es va registrar a les 19.35 hores
Un motorista francès de 43 anys va morir a última hora de la tarda d’ahir en un accident de trànsit a causa de la col·lisió frontal amb un vehicle a la carretera N-230, a l’altura de Castellonroi, segons va informar la Guàrdia Civil. El sinistre es va produir a les 19.35 hores quan, per causes que es desconeixen i s’estan investigant, es va produir un xoc frontal entre un turisme i una motocicleta. Com a conseqüència de l’impacte, va morir el motorista. El difunt va ser traslladat a l’Institut de Medicina Legal de la localitat de Saragossa.
Dispositiu
Al lloc de l’accident, en el quilòmetre 35 de la carretera nacional N-230, van acudir una patrulla de Trànsit de la Guàrdia Civil de Binèfar, l’Equip de Sinistres Viaris (EIS) de la Unitat d’Investigació de Seguretat Viària (UNIS) del subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil d’Osca, una patrulla de Seguretat Ciutadana de Tamarit de Llitera, una ambulància medicalitzada del 061 i personal de manteniment de carreteres. L’EIS de Fraga s’ha fet càrrec de la investigació del sinistre. Fins a les 22.00 hores es van registrar retencions en els dos sentits.
Ferida al sortir una moto de la via entre Rialp i Llavorsí
Una motorista va resultar ferida de diversa consideració ahir a la tarda en un accident a la carretera C-13 entre Rialp i Llavorsí. El sinistre es va produir a les 16.37 hores quan es va registrar una sortida de via d’una moto que anava en grup. Pel que sembla, s’investiga si a una motorista li havia entrat una abella al casc. El sinistre va obligar a tallar durant uns minuts la carretera i, posteriorment, es va donar pas alternatiu, la qual cosa va provocar retencions. D’altra banda, també hi va haver sinistres a Ponent que es van saldar amb ferits a Alpicat (15.25 hores), la C-12 a Corbins (16.17 hores) i l’L-200 a Mollerussa (17.37 hores). Val a recordar que aquest cap de setmana s’espera un gran volum de trànsit perquè dilluns és festiu a Barcelona.