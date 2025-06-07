SEGRE

La Vall del Corb espera arribar al 80% de reciclatge

Reunió informativa i entrega d’equips a Maldà. - AJUNTAMENT DE MALDÀ

Laia Pedrós

El consell comarcal de l’Urgell confia arribar a un índex de reciclatge del 80% a la comarca en les pròximes setmanes després de la incorporació dels municipis de la Vall del Corb al sistema de recollida de residus porta a porta parcial (per a les fraccions d’orgànica i resta).

El pressent de la corporació, José Luis Marín, va explicar que actualment “estem sobre el 72%” i va assenyalar que dimarts es va posar en funcionament el nou sistema de recollida als municipis de Belianes, Preixana, Maldà, Rocallaura, Vallbona de les Monges i els Omells de na Gaia.

A partir del dia 10 de juny s’implantarà a la resta de localitats de la Vall del Corb, on els últims dies s’han portat a terme reunions informatives i s’han entregat els equips per al reciclatge de residus.

