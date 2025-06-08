CULTURA
Balaguer recupera les sessions de cine comercial
Balaguer va recuperar ahir les projeccions de cine comercial després de dos mesos sense sala per falta de personal. La primera sessió, durant la qual es va projectar la pel·lícula Lilo & Stitch, va rebre mig centenar d’espectadors, segons Ràdio Balaguer.
Les projeccions van a càrrec del Circuit Urgellenc i tenen lloc a la sala d’actes de la seu de la Paeria. Les sessions es van suspendre a l’abril per falta de personal, si bé posteriorment l’ajuntament va arribar a un acord amb l’empresa per reprendre les projeccions.
Circuit Urgellenc va formar dos persones per gestionar la projecció i la venda de les entrades. Ahir també es va projectar la comèdia francesa Por todo lo alto, que podrà veure’s de nou avui i demà, dia de l’espectador. L’alcaldessa, Lorena González, va acudir a la sessió i va fer una crida per anar a les sales.