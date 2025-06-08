SUCCESSOS
Concentració a Cervera en contra de l’homofòbia
Més de 150 persones condemnen l’agressió a un jove per un grup de 15 persones. Va ser hospitalitzat amb lesions renals
Més de 150 persones es van concentrar ahir a la plaça Major de Cervera per mostrar el seu rebuig a l’agressió homòfoba que va patir un jove el cap de setmana passat a l’exterior d’un local.
La víctima va ser atacada per un grup de 15 persones i va acabar hospitalitzat amb lesions renals i contusions en diferents parts del cos.
La concentració d’ahir va ser convocada per la Paeria de Cervera conjuntament amb l’Agrupació Coral de Cervera, ja que el jove havia format part de la Coral Ginesta. Amb la lectura d’un manifest, des de l’entitat van voler expressar el seu “absolut rebuig” d’aquest atac d’odi que van perpetrar un grup de persones “intolerants, incapaces d’acceptar la diversitat que els envolta, de la manera més covarda i estremidora”. Van mostrar el seu compromís per “continuar lluitant contra els prejudicis i brots de feixisme que conreen missatges d’odi”.
L’alcalde, Jan Pomés, va condemnar aquest atac homòfob i el va qualificar d’“intolerable”. Es va comprometre a continuar treballant des de la Paeria perquè no es tornin a repetir situacions com aquesta i perquè Cervera sigui un espai segur per a tothom i lliure d’agressions.