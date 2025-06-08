Recreació històrica de la Guerra Civil al Tossal de Sant Joan de Vilamur
El Tossal de Sant Joan de Vilamur, a la localitat de Soriguera, va ser ahir l’escenari de la recreació històrica d’un combat de la Guerra Civil. En aquest turó del Pallars l’exèrcit franquista va construir un conjunt defensiu format per nou búnquers, sis parapets, dos pous de tirador i un polvorí. Tots aquests elements estaven enllaçats per una xarxa de trinxeres, un conjunt defensiu del 1938 que l’ajuntament de Soriguera ha anat documentant, recuperant i consolidant durant els últims dos anys.
La recreació va comptar amb la participació d’associacions especialitzades que van representar escenes de la vida quotidiana dels soldats, incloent punts de comandament, observació i transmissions, seccions de metralladores, formació de companyies i lectura d’ordres. El president d’ERC, Oriol Junqueras, va ser un dels prop de 250 assistents. Per la seua part, l’historiador Oriol Riart va oferir dos visites guiades, proporcionant context i detalls, i la jornada va acabar amb el tradicional ranxo com a dinar.