FIRES
Multitudinària Fira de l’Ou a Sant Guim de Freixenet amb més de cinc mil visitants
El certamen va reconèixer la trajectòria de la periodista Helena Garcia Melero i el pintor local Primitiu Mata. L’alta afluència de públic va esgotar amb rapidesa els 16.000 ous que es regalaven als assistents
Sant Guim de Freixenet va viure ahir la 28 Fira de l’Ou, una edició multitudinària per la qual van passar més de 5.000 persones. L’alta afluència de públic va esgotar amb rapidesa els 16.000 ous de Pinsos Yak que es repartien de forma gratuïta, en capses de mitja dotzena, a l’entrada del recinte firal. Allà es van cuinar dos mil ous per esmorzar.
L’alcalde, Francesc Lluch, va afirmar que aquesta fira és una oportunitat “per promoure i difondre els productes locals, la nostra gastronomia, el nostre territori i cultura”. Al voltant de la plaça Doctor Perelló es va concentrar el mercat de productes alimentaris i artesans amb unes 70 parades.
Durant l’acte inaugural es van entregar els Ous de Plata a la popular periodista de TV3 Helena Garcia Melero, en reconeixement a la seua trajectòria professional. Melero va centrar l’atenció del públic i molts van voler fotografiar-se amb ella. També es va retre homenatge al pintor local Primitiu Mata, de 94 anys, per la seua implicació en activitats i entitats del poble. “El Primitiu no ha tingut mai un no per a ningú, sempre disposat a ajudar, sense esperar res a canvi”, va destacar Pilar Gomà en un escrit que va llegir el regidor Josep Mercadé. Els seus nets van recollir el guardó, ja que ell es va veure superat per l’emoció.
La clausura va anar a càrrec del president del Parlament, Josep Rull, que va posar de manifest que Sant Guim de Freixenet “és una metàfora en petit de la història de Catalunya, un poble que naix entorn del ferrocarril”, una infraestructura que “va canviar radicalment les coses” i que va generar riquesa al territori. Tant Melero com Rull van tenir paraules d’agraïment per al periodista local Lluís Urpí, que va treballar a Catalunya Ràdio i va ser corresponsal de SEGRE. La fira també va comptar amb la presència de Núria Gil, delegada del Govern a Lleida, i altres autoritats.
El certamen va incloure la tradicional Trencada de l’Ou de Xocolata, elaborat per Chocolat Box de Cervera, els fragments del qual es van repartir entre els assistents. Durant el dia hi va haver activitats per a tots els públics: una concentració de vehicles clàssics, concursos de truites i ball de bastons. A la tarda hi va haver un berenar popular amb coca de Cal Gomà, iogurt del Pastoret i un espectacle infantil. Els actes van arrancar dissabte amb una degustació de proximitat.
Garcia Melero: “Sant Guim entén bé el concepte d’integració”
“No us preocupeu, perquè no us defraudaré. Els ous ferrats són el meu plat preferit.” Així va acabar ahir el discurs de la periodista de TV3 Helena Garcia Melero, al rebre el reconeixement dels Ous de Plata per la seua trajectòria a la Fira de l’Ou de Sant Guim de Freixenet. La comunicadora, visiblement emocionada, es va guanyar la complicitat del públic amb el seu carisma i va assegurar que per a ella no és només un guardó. El va rebre com “una abraçada simbòlica a un poble que admiro” i amb què té vincles familiars. Va dir estar segura que els seus nebots hi devien tenir alguna cosa a veure. Va destacar que la localitat “ha sabut entendre molt bé el concepte d’integració” amb les persones que venen de fora i va concloure que aquesta distinció l’anima a continuar fent la seua feina amb “més entusiasme encara”.