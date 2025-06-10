Denuncien destrosses en bales de farratge a Alàs i la Seu
Unió de Pagesos de l’Alt Urgell ha denunciat públicament un conjunt d’atacs greus contra bales d’herba preparades per a farratge als municipis d’Alàs i Cerc i a la Seu. El sindicat agrícola considera l’acció vandàlica com un “atemptat” perquè pot comportar greus perjudicis als ramaders afectats, que ja han presentat denúncia als Mossos per identificar-ne els responsables. Lamenten que uns desconeguts hagin fet malbé les proteccions de plàstic de les bales.