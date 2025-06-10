ENERGIA
La gran planta de biogàs de la Sentiu rep l’autorització ambiental de la Generalitat
Fa un pas decisiu en la tramitació i queda pendent del vistiplau de la comissió d’Urbanisme. Un projecte que el Govern va declarar “estratègic” i que ha xocat amb oposició veïnal i ecologista
La gran planta de biogàs que el grup danès Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) projecta a la Sentiu de Sió ha obtingut l’autorització ambiental de la Generalitat. Va rebre el vistiplau de la ponència ambiental del Govern la setmana passada, segons van corroborar fonts pròximes a la tramitació. Això suposa un gran pas endavant per a la construcció d’aquest complex, que queda ara pendent de l’aprovació de la comissió d’Urbanisme de Lleida. És un projecte polèmic, que l’administració catalana ha declarat “estratègic” per accelerar els seus tràmits i que ha xocat amb oposició veïnal i ecologista per la seua gran magnitud. Es preveu que sigui el més gran d’aquest tipus al sud d’Europa.
Després de l’aprovació de la ponència ambiental, l’acord favorable a la central de biogàs de la Sentiu està pendent de rebre la firma de la directora general de Qualitat Ambiental, Sonsoles Letang, i de ser comunicat de forma oficial als promotors. Pel que fa a la tramitació urbanística, el projecte va rebre l’aprovació inicial de la comissió d’Urbanisme de Lleida el mes d’octubre passat. És la segona vegada que se sotmet a aquest tràmit, ja que, l’any 2023, la plataforma Pobles Vius, contrària a aquesta instal·lació, va aconseguir reiniciar el procés al detectar defectes de forma a l’expedient.
La planta de la Sentiu haurà de rebre fins a mig milió de tones de purins i altres residus d’origen ramader a l’any per obtenir biogàs, depurar-lo fins a convertir-lo en biometà i vendre’l a través de la xarxa de distribució gasística. El promotor calcula que suposarà una inversió d’entre 75 i 90 milions d’euros i requerirà entre 35 i 40 llocs de treball directes. Espera que la seua producció de biometà assoleixi els 227 gigawatts hora (GWh) a l’any, “l’equivalent al consum de 26.000 habitatges”, segons la documentació del projecte. CIP el desenvolupa a través d’una filial, La Sentiu Bioenergy SL.
La Generalitat considera que el projecte “compleix el criteri que un mínim del 50% dels residus d’entrada correspondrà a dejeccions ramaderes de granges locals”, en un radi de “menys de 50 quilòmetres”. El promotor haurà de demostrar que compleix aquesta condició “en els dos anys posteriors” a l’entrada en servei de la planta. Així ho va afirmar mesos enrere la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en resposta a una pregunta parlamentària de la CUP. Per la seua part, Nedgia ha sol·licitat autorització i declaració d’utilitat pública per a la xarxa de conduccions de gas.
La planta més gran al sud d’Europa
La documentació del projecte de la planta de biogàs apunta que serà la més gran del sud d’Europa dedicada a la producció de biometà per a la seua venda a través de la xarxa de gas. Espera arribar als 227 GWh a l’any, “l’equivalent al consum de 26.000 habitatges”.
Manifestacions i al·legacions en contra
La plataforma Pobles Vius, contrària a la planta de biogàs de la Sentiu, ha organitzat en els últims anys manifestacions i campanyes que han reunit milers d’al·legacions per reclamar a la Generalitat que no autoritzi aquesta instal·lació. Els contraris temen que suposi el trasllat de residus des de zones remotes, emissions a l’atmosfera i un augment del trànsit pesant.
Cinquanta plantes de biogàs en cinc anys
La Generalitat vol facilitar la implantació de cinquanta plantes de biogàs a Catalunya en els propers cinc anys. Els projectes actualment en tramitació a les comarques de Lleida suposen per si sols més de la meitat d’aquesta xifra.