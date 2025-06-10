El poble de Lleida que celebrarà la seua primera fira de begudes fermentades
El certamen reunirà productors locals de begudes fermentades i destil·lades artesanals, a més de productes gastronòmics del territori lleidatà
Torre-serona acollirà aquest dissabte la primera edició de la fira 'Ferments de la Terra, un esdeveniment dedicat a les begudes fermentades i destil·lades de proximitat elaborades amb mètodes tradicionals. Aquesta iniciativa pionera a la comarca lleidatana busca posar de relleu la feina dels productors locals que aposten per elaboracions artesanals, saludables i respectuoses amb l’entorn, oferint un aparador únic per mostrar la riquesa gastronòmica del territori.
L’alcalde de Torre-serona i vicepresident de la Diputació, Agustí Jiménez, va presentar ahir el certamen acompanyat pel tècnic del projecte 'Al poble hi ha de tot', Manel Pellisé, i destacats productors locals com Joan Carles Massot, de Vedella Massot, i Lluís Torrent, especialista en cervesa artesana. Durant la presentació, es va destacar la importància d’aquest tipus d’iniciatives per dinamitzar l’economia local i promoure productes elaborats amb tècniques tradicionals que mantenen viu el patrimoni gastronòmic de la regió.
La fira congregarà a elaboradors de diverses begudes com vins, cerveses, vermuts, licors i elixirs artesanals, així com una selecció de productes gastronòmics del territori que complementaran l’oferta. Els assistents podran degustar, conèixer els processos d’elaboració i adquirir directament dels productors aquestes creacions que combinen tradició i innovació.
Fermentació: una tècnica mil·lenària amb beneficis per a la salut
La fermentació constitueix un dels mètodes més antics de conservació i transformació d’aliments. Aquest procés bioquímic, en el qual microorganismes com bacteris i llevats converteixen els sucres en alcohols, àcids o gasos, no només permet prolongar la vida útil dels productes, sinó que també potencia les seues propietats organolèptiques i nutricionals.
Les begudes fermentades formen part del patrimoni cultural gastronòmic de pràcticament totes les civilitzacions. En el cas de Catalunya, la tradició vinícola es remunta a l’època romana, sent una de les regions pioneres en l’elaboració de vins a la península ibèrica. El vermut, per la seua part, encara que d’origen italià, va trobar a Catalunya un terreny fèrtil per al seu desenvolupament i reinterpretació, convertint-se en una beguda emblemàtica de l’aperitiu català.
La cervesa artesana ha experimentat un auge considerable en els últims anys, amb nombrosos microcervesers apostant per ingredients de proximitat i tècniques tradicionals per crear productes únics que s’allunyen de l’estandardització industrial. Els licors i destil·lats artesanals també mantenen vives receptes transmeses de generació en generació, moltes vegades elaborats amb herbes i fruits locals que els confereixen característiques úniques.
Quins beneficis aporten les begudes fermentades artesanals?
Les begudes fermentades artesanals no només destaquen per les seues qualitats organolèptiques, sinó també pels seus potencials beneficis per a la salut. El procés de fermentació natural genera probiòtics que contribueixen a mantenir una flora intestinal equilibrada. A més, moltes d’aquestes begudes contenen antioxidants i altres compostos bioactius que, consumits amb moderació, poden formar part d’una dieta equilibrada.
A diferència dels productes industrials, les elaboracions artesanals solen estar lliures d’additius artificials i conservants químics, la qual cosa les converteix en alternatives més saludables per als consumidors cada vegada més preocupats per l’origen i la qualitat del que consumeixen.