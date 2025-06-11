El gran festival de les famílies
El quart Carrilet Fest va atreure diumenge mig miler de persones de diferents punts de Catalunya. Els espais d’aprenentatge guanyen protagonisme en aquest esdeveniment lúdic i cultural
El Palau es va omplir diumenge de joc, cultura i aprenentatge en el quart Carrilet Fest, l’únic festival familiar del Pla, que va atreure mig miler de persones. Els participants procedien de diferents punts de Catalunya com Tremp, Sant Cugat del Vallès o Tarragona tal com va explicar l’alcalde, Francesc Balcells. La jornada va començar amb energia gràcies a la companyia Rikus, que va fer ballar i saltar els assistents. A continuació, l’espectacle de titelles Lila ReBVelada, a càrrec de Kali Teatre, va captivar el públic amb una proposta que promou la igualtat i denuncia les relacions tòxiques.Un dels punts centrals del festival va ser l’obertura dels espais d’aprenentatge, en què nens i famílies van participar en tallers i activitats dissenyats per fomentar competències essencials: participar, explorar, implicar-se, estimar-se, experimentar, somiar, decidir, crear i comunicar. A cada estació, els nens podien segellar un carnet personal i, al completar el recorregut, rebien un detall cultural. Aquest any es va estrenar l’espai Carrilots, pensat per a menors a partir de 9 anys, amb un rocòdrom, un circuit d’aventura i un billar. Les opcions gastronòmiques van tenir en compte les intoleràncies alimentàries, amb el suport de l’Associació de Celíacs de Catalunya. A la tarda, la batucada dels Tabalats, acompanyada pels gegants, va portar la festa fins al pavelló. Uns vint-i-cinc voluntaris van col·laborar en l’esdeveniment.