JUSTÍCIA
Indignació perquè maltractades hagin d’anar a declarar a Lleida
De la Segarra, la Noguera, l’Urgell i el Pla
La centralització a Lleida dels jutjats de Violència sobre la Dona de Cervera i Balaguer –la qual cosa provocarà que víctimes de masclisme de la Segarra, Urgell, Noguera i diverses localitats del Pla hagin d’acudir a la capital del Segrià per ratificar les seues denúncies– ha indignat institucions i entitats, que se sumen al rebuig mostrat pel Col·legi de l’Advocacia de Lleida, que s’hi oposa rotundament al considerar que contravé el principi de proximitat i revictimitzarà tant les maltractades com els seus fills, com va avançar SEGRE ahir.
En aquest sentit, la portaveu de les associacions de dones de Tàrrega i el Talladell, Mariona Solé, va destacar que “es tracta d’una mesura totalment inadequada i estem en contra d’aquesta decisió”. Solé va dir que “en lloc de tancar els jutjats de Cervera i Balaguer, haurien de reforçar-los, i si volen ampliar el de Lleida, perfecte, però és important mantenir la descentralització i afavorir-la”. Segons assenyala Solé, “és millor que puguin anar a un jutjat més proper per poder declarar més tranquil·lament i amb més seguretat”.
Per la seua part, la regidoria d’Igualtat de Cervera també va expressar la seua “disconformitat”. “No s’ha tingut en compte les dones que viuen en zones rurals”, assegura, i considera que anar fins a Lleida pot suposar un inconvenient logístic, econòmic i emocional en un moment tan delicat per a les víctimes. La mesura “dificulta el seu accés a la justícia” i creu que pot afectar la seua confiança en el sistema judicial.
Per la seua banda, fonts properes a Junts van explicar que estudien presentar una moció per debatre-la en els plens d’ajuntaments i altres institucions.