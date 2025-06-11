Justícia diu que les víctimes de violència masclista dels partits judicials de Balaguer i Cervera declararan en línia
Neguen que el nou jutjat de Violència sobre la Dona de Lleida vulneri el principi de proximitat com denuncien lletrats
La directora territorial de Justícia i Qualitat Democràtica a Lleida, Anna Miranda, ha defensat la creació d'un segon jutjat de Violència sobre la Dona (VIDO) a Lleida, que assumirà els partits judicials de Balaguer i Cervera. Considera que la segona plaça, que està previst que entri en funcionament durant el darrer trimestre de l'any, compleix els dos objectius de "professionalització i proximitat". Sobre aquest darrer, ha explicat que les víctimes dels partits de Balaguer i Cervera podran declarar a través de videoconferència des dels seus respectius jutjats i només ho hauran de fer a Lleida si el jutge així ho demana. Afirmen, doncs, que el nou jutjat no incompleix el principi de proximitat com així han denunciat advocats lleidatans.
"La previsió és que es facin videoconferències des de Balaguer i Cervera, que és on es fan les declaracions judicials", ha explicat Miranda, que ha afegit que en els casos que les víctimes s'hagin de desplaçar a Lleida, el Departament abonarà el transport. "Creixem que és millor que es faci al lloc on es produeix el fet per causar els mínims trastorns a les víctimes", ha explicat la directora de Justícia a Lleida.
Pel que fa a l'objectiu de "professionalització", Miranda ha defensat el paper dels jutjats VIDO "perquè ajuda a professionalitzar jutges i permet unificar criteris". "Amb el temps es veurà que ha sigut una bona solució", ha expressat en referència a la creació del segon jutjat VIDO a Lleida.
Miranda ho ha dit a Lleida després d'assistir a la Mesa Institucional del Circuit Territorial d'abordatge de violència masclista de Lleida, el màxim òrgan de representació i decisió en la lluita contra la violència masclista que té per objectiu millorar la resposta a les dones que travessen aquestes situacions i als seus infants, i l'optimització de recursos.
La taula està integrada per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida, la subdelegació del govern espanyol, els consells de Ponent, l'Ajuntament de Lleida, la Universitat de Lleida, la Fiscalia i l'Audiència de Lleida, el Col·legi d'Advocats de Lleida, el Col·legi de Periodistes de la demarcació, els Mossos d'Esquadra, la divisió de Lleida de l'Institut de Medicina Legal i diverses entitats de dones i altres que treballen en aquest àmbit.