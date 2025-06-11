Volen places concertades per a la nova residència de Mollerussa
L'ajuntament reclama que Jardins Castelló en disposi de 30. La comarca no en té actualment cap de pública o semipública
L’ajuntament de Mollerussa ha sol·licitat formalment a la Generalitat la creació d’unes 30 places sociosanitàries concertades de llarga durada a la futura residència Jardins Castelló. L’equipament, d’iniciativa privada, es troba a la fase final de construcció.
L’alcalde, Marc Solsona, va assegurar que han enviat una carta a la consellera de Salut, Olga Pané, per reiterar aquesta petició, que ja va ser traslladada durant la seua visita el 27 de març. Es considera una sol·licitud estratègica per al territori, ja que la comarca no compta actualment amb cap dispositiu d’ingrés sociosanitari de titularitat pública o concertada. Solsona va assenyalar que aquest dèficit genera un greu desequilibri territorial, obliga moltes famílies a desplaçar-se fora del seu entorn i dificulta la continuïtat assistencial de les persones grans amb dependència o en situació de convalescència. L’alcalde també va remarcar que el consistori ja ha iniciat les obres i urbanització del vial lateral a l’altura d’aquest equipament, uns treballs adjudicats a Tallers Vidal Amill per 87.106 euros. La nova residència de Mollerussa treballa perquè es posi en funcionament l’últim trimestre d’aquest any.
En paral·lel, l’alcalde va dir que “Mollerussa se solidaritza amb la reclamació dels municipis del Pla que han vist reduïda l’atenció directa (sanitària) als seus consultoris”, una demanda que va ser debatuda en l’últim consell d’alcaldes.