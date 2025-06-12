Aitona contracta 3 dinamitzadors per a la campanya de la fruita
L’ajuntament d’Aitona ha contractat tres treballadors durant sis mesos per reforçar els serveis municipals durant la campanya de la fruita amb l’objectiu de facilitar l’acollida de la població flotant, que augmenta de manera notable en aquestes dates. Les contractacions s’han formalitzat gràcies a un ajut econòmic de 49.596 euros del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya). Per la seua part, la delegada de la Generalitat a Ponent, Núria Gil, es va reunir ahir amb un grup de dinamitzadors de la campanya.