Emeten un avís per contaminació a Lleida

El límit de les mitjanes diàries de partícules de diàmetre inferior a 10 micres s’ha superat a l'estació situada a la capital del Segrià i la qualitat de l'aire és "desfavorable" 

Lluís Serrano
El Govern ha activat aquest dijous un avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells elevats de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) en l’ambient atmosfèric a les zones de qualitat de l’aire (ZQA) de l’Àrea de Barcelona, Vallès-Baix Llobregat, Catalunya Central i el pla de Lleida

La mitjana diària dels nivells de PM10 d’ahir dimecres va ser superior al valor de 50 μg/m³ en quatre punts de mesurament: dos entre l’Àrea de Barcelona i el Vallès – Baix Llobregat, un a la Catalunya Central i Lleida. La previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats i es podria superar el valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d’avui, donat que es preveu que les condicions de dispersió no millorin significativament.

Mapa de qualitat de l'aire

Prevenció per evitar l’episodi ambiental

L’avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d’episodi ambiental, sense que s’hagi de produir necessàriament, i s’activa per reduir les emissions de contaminants, en aquest cas, les partícules que s’emeten per causa de les activitats humanes, que s’afegeixen a les que hi ha presents a l’atmosfera per motius naturals. Aquest avís comporta indicar en els panells lluminosos dels principals eixos viaris que el nivell de contaminació és elevat; informar la ciutadania perquè prioritzi l’ús del transport públic envers el vehicle privat; notificar a les activitats industrials i obres públiques i de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en aquests casos; i recomanar als municipis que aturin o redueixin les activitats o obres amb materials pulverulents.

Evitar més partícules

En aquesta situació, la Generalitat recomana a la ciutadania:

  • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta, escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
  • Prioritzar el transport públic.
  • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…).
  • Utilitzar el cotxe compartit.
  • Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, fer servir el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).
  • En el cas de disposar de diferents vehicles, usar el que tingui les emissions més baixes.
  • Regular la climatització de les llars i establiments.

