Emeten un avís per contaminació a Lleida
El límit de les mitjanes diàries de partícules de diàmetre inferior a 10 micres s’ha superat a l'estació situada a la capital del Segrià i la qualitat de l'aire és "desfavorable"
El Govern ha activat aquest dijous un avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells elevats de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) en l’ambient atmosfèric a les zones de qualitat de l’aire (ZQA) de l’Àrea de Barcelona, Vallès-Baix Llobregat, Catalunya Central i el pla de Lleida
La mitjana diària dels nivells de PM10 d’ahir dimecres va ser superior al valor de 50 μg/m³ en quatre punts de mesurament: dos entre l’Àrea de Barcelona i el Vallès – Baix Llobregat, un a la Catalunya Central i Lleida. La previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats i es podria superar el valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d’avui, donat que es preveu que les condicions de dispersió no millorin significativament.
Prevenció per evitar l’episodi ambiental
L’avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d’episodi ambiental, sense que s’hagi de produir necessàriament, i s’activa per reduir les emissions de contaminants, en aquest cas, les partícules que s’emeten per causa de les activitats humanes, que s’afegeixen a les que hi ha presents a l’atmosfera per motius naturals. Aquest avís comporta indicar en els panells lluminosos dels principals eixos viaris que el nivell de contaminació és elevat; informar la ciutadania perquè prioritzi l’ús del transport públic envers el vehicle privat; notificar a les activitats industrials i obres públiques i de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en aquests casos; i recomanar als municipis que aturin o redueixin les activitats o obres amb materials pulverulents.
Evitar més partícules
En aquesta situació, la Generalitat recomana a la ciutadania:
- Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta, escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
- Prioritzar el transport públic.
- Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…).
- Utilitzar el cotxe compartit.
- Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, fer servir el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).
- En el cas de disposar de diferents vehicles, usar el que tingui les emissions més baixes.
- Regular la climatització de les llars i establiments.