Entitats ecologistes demanen l'anul·lació de dos parcs eòlics a les Garrigues per protegir una parella d'àguila daurada
Presenten un recurs d'alçada a l'autorització de l'impacte ambiental, subjecta als resultats de seguiment de l'espècie
Quatre entitats ecologistes demanen al Govern que anul·li la declaració d'impacte ambiental a dos parcs eòlics projectats a les Garrigues per la presència a la zona d'una parella d'àguila daurada. Els parcs de 'La Comella', amb 8 molins, i el de 'Sant Joan', amb 6, van ser autoritzats pel Govern a l'abril i al maig, respectivament. Les entitats ecologistes, però, defensen que l'aprovació de la declaració ambiental estava subjecta als resultats del radioseguiment de l'espècie, que han confirmat la presència d'una parella d'aus a la zona on s'instal·larien els aerogeneradors, als termes de Pobla de Cérvoles, Cervià de les Garrigues, l'Albi i el Vilosell. Davant d'això, han presentat un recurs d'alçada i no descarten recórrer als tribunals.
Les entitats ecologistes Ipcena, Gepec, Coordinadora Les Garrigues per una eòlica sostenible i SEO BirdLife, destaquen que els resultats del radioseguiment de l'àguila daurada mostren com els 14 aerogeneradors projectats es troben dins de l'espai on viu la parella d'àguila daurada.
Defensen que els resultats són "incompatibles" amb l'aprovació de la declaració d'impacte ambiental que el Govern va fer el 2023, la qual estava condicionada a aquest informe de radioseguiment de l'espècie. Per tant, diuen que la declaració ha de passar "de favorable a desfavorable". Del contrari, "seria incomprensible", ha afirmat el portaveu de la Cooridnadora Les Garrigues per una eòlica sostenible, Ramon Queralt, que ha afegit que estan disposats a arribar als jutjats.
Queralt també ha remarcat que la zona de les Garrigues on hi ha projectats els parcs és "l'únic corredor" que queda per connectar l'avifauna de les comarques de Ponent amb les de la demarcació de Tarragona. "hi ha una línia contínua de 135km entre Almatret i Igualada on l'única finestra lliure d'aerogeneradors són aquests 23km entre la Pobla de Cérvoles i l'Albi", ha argumentat Queralt.
A més, des de Gepec consideren que els dos projectes han impedit que aquesta zona de les Garrigues quedi inclosa dins del futur parc natural de Prades. "El parc eòlic suposaria una hipoteca per la zona nord del parc", ha explicat el president de l'entitat, Xavi Giménez.