TRIBUNALS
Jutges i fiscals aniran a la vaga si perden independència
Protesta contra la reforma de la Moncloa
Més d’una vintena de jutges i fiscals lleidatans es van concentrar ahir al migdia davant de les portes dels jutjats del Canyeret –com a la resta de seus judicials de l’Estat– per reclamar la retirada de dos reformes impulsades pel Govern central que pretenen modificar l’accés a les dos carreres i l’estructura de la Fiscalia perquè, segons el seu parer, busquen debilitar el Poder Judicial “en la seua funció de contrapès del poder polític”. Consideren que posen en risc la independència judicial i la imparcialitat del Ministeri Públic. Van avisar que, si no s’atén la seua petició, no descarten anar a la vaga. El fiscal Juan Boné va qualificar de “pertorbadores” aquestes reformes i va alertar que la ciutadania es veurà perjudicada.
Per tot això, jutges i fiscals reclamen la retirada immediata de tots dos projectes i al mateix temps un augment de la dotació de jutges i fiscals per una justícia “més àgil i de qualitat”. També volen que hi hagi “garanties reals” d’independència i imparcialitat.
Així mateix, adverteixen que una Fiscalia sense independència afavoreix la impunitat en casos de corrupció.