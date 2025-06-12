REGS
El Segrià Sud tindrà 5.200 plaques solars i cobrirà el 18% de l’energia
Les dos primeres plantes s’inauguren demà i cobreixen el 8% de la demanda. La tercera es troba en construcció i una quarta, de 2,4 milions, en projecte
Agricultura inaugurarà oficialment demà divendres les dos primeres plantes solars fotovoltaiques que han instal·lat els regants al Segrià Sud i que ja cobreixen el 8% de la demanda d’energia que generen els bombatges d’aigua, que suposen bona part de la factura del regant. El president de la comunitat de regants, Joan Sabaté, va explicar ahir que actualment està en construcció una tercera planta i que al llarg d’aquest any preveuen iniciar les obres de la quarta. Entre totes, sumaran 5.200 plaques solars i 2,6 mW (megawatts, milers de quilowatts) amb els quals preveuen proveir el 18% de l’energia, la qual cosa implica estalviar el 18% del cost elèctric del regadiu.
Les dos primeres plantes fotovoltaiques estan ubicades a Seròs i ocupen 1,8 hectàrees de superfície. Han suposat una inversió de 2,4 milions d’euros i es troben en servei des de fa temps, si bé fins ara no s’havien inaugurat oficialment.
La tercera, actualment en obres, ocupa poc més de mitja hectàrea de superfície i està ubicada a Llardecans. Si les dos primeres proveeixen l’estació de bombatge número 2 de la zona regable, aquesta subministra la tercera estació i ha suposat una inversió de 770.000 euros.
Però la instal·lació més gran és la que està per venir. La quarta planta costarà 2.471.000 euros, estarà dotada amb un total de 2.178 plaques solars i se situarà també a Seròs per cobrir la demanda de la segona estació de bombatge. El president dels regants va explicar que compten amb una assignació d’1,9 milions d’euros d’ajuda de la Generalitat per a aquesta obra. Sabaté va expressar també la voluntat dels agricultors d’impulsar un projecte també per al bombatge des de l’Ebre a la cua de Riba-roja, on el regadiu té la captació d’aigua, amb un elevat consum.
El Segrià Sud rega 6.200 hectàrees d’Almatret, Llardecans, Seròs, Torrebesses i Maials i té pendent una ampliació de 2.500 hectàrees més que no serà possible incloure en l’àrea regable fins que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) no redacti un nou pla hidrològic per a la conca en el qual es defineixin els nous regs a partir del 2027. El projecte d’aquest regadiu es remunta al 1998 i les obres van començar el 2002.