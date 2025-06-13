TRÀNSIT
Mor al precipitar-se amb el totterreny a Montferrer
L’accident va ocórrer a les 6.34 hores a l’Eix Pirinenc a prop del port del Cantó. La víctima, un veí del municipi de 57 anys
Un conductor de Montferrer i Castellbò de 57 anys va perdre la vida a primera hora del matí d’ahir al sortir de la via i precipitar-se per un pendent amb el seu totterreny pick up a l’N-260 (Eix Pirinenc), a prop del port del Cantó, a l’Alt Urgell.
Els Mossos d’Esquadra van ser alertats a les 6.34 hores quan, per causes que s’estan investigant, el vehicle va sortir de la via al quilòmetre 253,9 caient per un pendent, fent diverses voltes de campana. A conseqüència de l’accident, va morir el conductor i únic ocupant, J.P.Q., de 57 anys, veí de Montferrer i Castellbò. Al lloc van acudir tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, dos dotacions de Bombers de la Generalitat i dos ambulàncies del SEM.
Amb aquesta ja són nou les persones que han perdut la vida aquest any en sinistres viaris a les comarques de Lleida, tres menys que en el mateix període del 2024. La d’ahir és la segona víctima del 2025 a Montferrer. El primer sinistre va tenir lloc el 16 de febrer, també a l’N-260, quan un motorista va ser atropellat per un turisme. Els Mossos van detenir el conductor del cotxe per homicidi imprudent. A Catalunya aquest any han mort 62 persones en accidents de trànsit.