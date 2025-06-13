REGS
Pinyana estudia ampliar en 300 ha la superfície regable
A petició d’uns cent propietaris de Lleida
L’assemblea de regants de Pinyana va autoritzar ahir el sindicat, principal òrgan de govern, a negociar amb un centenar de propietaris de finques de la partida de la Plana del Bisbe, a Lleida, la seua entrada a la zona regable. Es tracta d’un projecte que engloba unes 300 hectàrees de superfície, que se sumarien al reg actual, al voltant de 13.500 hectàrees.
El president dels regants, Ramon Piqué, va explicar ahir després de l’assemblea que la zona d’ampliació se sumaria al sector 4 de Pinyana i que actualment els cultius reguen d’aigües perdudes, sense garantia de subministrament. Pinyana està actualment en procés de modernització de la xarxa de reg, el primer sector (3) es troba en obres i estarà a punt previsiblement el juny del 2026, la qual cosa implicarà una gran optimització en l’ús de l’aigua al guanyar precisió a l’aplicar-la a través de noves tecnologies. Això redundarà en una minva de cabals sobrants, la qual cosa genera alhora un interès en projectes per assegurar les dotacions d’aigua en el futur. Piqué va assenyalar que aquest projecte requerirà una autorització de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.