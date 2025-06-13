Preparen el cementiri de Cervera per a la seua ampliació
La Paeria invertirà 300.000 euros en millores com la recollida d’aigües pluvials. Preveu guanyar 200 nous nínxols
La Paeria de Cervera ha aprovat de forma inicial el projecte de millores al cementiri municipal, una actuació prèvia a la futura ampliació.
Els treballs contemplen la millora de la xarxa de recollida d’aigües pluvials amb la construcció d’un dipòsit per aprofitar l’aigua per al reg i es preveu dotar el recinte d’un magatzem amb una instal·lació elèctrica que permeti establir un punt de recàrrega de la màquina elevadora.
D’altra banda, també es repararan les cobertes perquè siguin impermeables i es repararan les deficiències detectades als revestiments. Finalment, es milloraran els accessos exteriors al recinte obrint un mur en la part posterior que comuniqui amb el nou espai d’ampliació. Es construiran unes escales i una rampa a la part posterior i s’ampliarà l’accés exterior al nord del recinte i s’adequarà el terreny.
Els treballs tindran un cost total de 310.867,98 euros i es finançaran a través del Pla de Cooperació Municipal en matèria de salut de la diputació de Lleida.
L’any passat es va portar a terme una primera fase de condicionament del terreny d’uns 3.000 metres quadrats ubicat a la part posterior del cementiri on es preveu la futura ampliació amb 200 nous nínxols i columbaris. El cementiri de Cervera compta amb una superfície de 20.000 metres quadrats, és el més gran en superfície de la comarca i data del 1807.