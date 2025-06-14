TRIBUNALS
Condemnat a indemnitzar veïns pels lladrucs dels seus gossos
L’Audiència li imposa el pagament de 90 euros al mes per a cada un fins que prengui mesures per evitar les molèsties. Els perjudicats demanaven 500 euros mensuals
L’Audiència de Lleida ha condemnat un home a indemnitzar els seus veïns amb 90 euros al mes a cada un, 180 euros en total, per les molèsties causades pels lladrucs dels seus gossos. El tribunal estima parcialment el recurs presentat pel condemnat a una sentència que va dictar en primera instància el Jutjat de Primària Instància i Instrucció número 2 de la Seu d’Urgell, però només per revocar el pagament de les costes. Manté la indemnització.
Segons la sentència de l’Audiència, el condemnat haurà de pagar a un matrimoni que viu a 100 metres de casa seua 90 euros mensuals a cadascun des que van interposar la demanda i fins que prengui les mesures necessàries perquè cessin les molèsties. Per a això, haurà d’adoptar a la seua finca les mesures tècnicament possibles i econòmicament raonables per evitar les conseqüències danyoses. Fins aleshores, haurà de pagar una indemnització per l’activitat molesta dels gossos. Els demandants assenyalaven que els gossos “bordaven constantment superant el volum tolerable, la qual cosa alterava la seua tranquil·litat”.
En la seua demanda, els perjudicats van sol·licitar que aquesta indemnització fos de 500 euros mensuals pels danys morals i a la salut, així com els perjudicis causats fins al cessament de la molèstia causada pels lladrucs dels gossos.
Tanmateix, aquesta quantitat va ser reduïda en la sentència de primera instància a 90 euros al mes per cadascun dels dos demandants. Per a això, van sol·licitar una sèrie de documents a l’ajuntament de Lles de Cerdanya sobre si hi havia queixes dels veïns respecte a la finca del demandat, si hi havia sinistres relacionats amb els gossos d’aquest o si hi havia expedients per infracció de sorolls. D’aquesta forma, el tribunal estima parcialment el recurs i resol que el pagament en costes s’ha d’imputar a cada part. Sobre la sentència, pot ser recorreguda davant del Tribunal Suprem.
Casos similars a Sevilla i València amb pagaments de fins a 3.500 €
� A començaments d’any, un veí de Villanueva del Ariscal, a Sevilla, va ser condemnat al pagament de 3.500 euros als seus veïns pels danys morals causats pels lladrucs del seu gos. També li obligava al cessament immediat d’aquests sorolls. Segons la sentència, els lladrucs del gos arribaven als 90 decibels a l’exterior i sobrepassaven els 6 decibels permesos a l’interior de l’habitatge, segons va publicar ABC. El 2023, el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià va condemnar l’ajuntament d’Antella (València) i la seua companyia d’assegurances a indemnitzar un habitant de la localitat amb 3.000 euros pels danys que va denunciar que li produïen al seu estat de salut els lladrucs del gos d’un veí. El demandant reclamava al consistori una indemnització de 60.000 euros.