ESPORTS
Tavascan renuncia a obrir l’hivern vinent les seues pistes d’esquí alpí
Al no haver completat la revisió de l’únic telecadira, encara que confia a recuperar-les en pròximes temporades. Estrenarà la campanya només amb circuits de nòrdic
L’ajuntament de Lladorre ha descartat finalment reobrir les pistes d’esquí alpí de Tavascan la pròxima temporada d’hivern. Aquesta decisió arriba al no poder completar a temps la revisió reglamentària del seu únic telecadira. L’objectiu, segons fonts del consistori, és reobrir aquest remuntador amb totes les garanties de seguretat en futures temporades.
Malgrat el tancament de l’àrea alpina, l’estació de Tavascan mantindrà en funcionament els circuits d’esquí nòrdic i les activitats del refugi de la Pleta del Prat, a la base del complex. També preveu habilitar la zona de debutants, a la qual s’ascendeix amb una cinta mecànica, i mantenir el servei de lloguer de material i les excursions amb raquetes.
L’ajuntament va licitar a l’octubre la revisió mecànica del remuntador, a fi d’allargar-ne la vida útil, però el procés no ha pogut completar-se a temps per a la nova temporada d’hivern. Aquest contratemps arriba mesos després que la Generalitat anunciés que reservaria un milió d’euros per garantir la reobertura de les pistes d’esquí alpí de l’estació a l’hivern 2025-2026. En paral·lel, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), que gestiona les estacions d’esquí lleidatanes de Port Ainé, Espot i Boí Taüll, va iniciar converses amb el consistori de Lladorre per oferir suport tècnic immediat i estudiar una eventual assumpció de la gestió del complex en els propers anys. Aquest diari va contactar amb les dos institucions sense obtenir resposta.
L’anunci de l’ajuntament arriba després de diverses temporades complicades per a l’estació, marcades per avaries en el telecadira i la màquina trepitjaneu, a part de campanyes amb poca neu.
L’hivern passat, el complex va estrenar un sistema de producció de neu artificial amb una inversió de 800.000 euros, dels quals 500.000 procedien d’una subvenció atorgada pel departament de Territori.
L’últim de titularitat municipal
Val a assenyalar que l’estació de Tavascan és l’últim complex català de titularitat municipal amb pistes d’esquí alpí, i l’únic que, fins ara, havia mantingut l’explotació comercial de l’esquí alpí i el de fons.