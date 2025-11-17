Mor un caçador a Cervera en rebre un tret d’un company
Els Mossos d’Esquadra han detingut l’altre caçador per un presumpte homicidi imprudent i investiguen el succés com a "incident de caça"
Un caçador ha mort aquest dilluns a Cervera en rebre un tret presumptament per part d’un company, que els Mossos d’Esquadra han detingut per un presumpte homicidi imprudent.
Segons ha avançat l’agència Europa Press, els fets han succeït en una zona boscosa del municipi aquest dilluns al matí i els mossos ho investiguen com un "incident de caça".
Fonts policials consultades per SEGRE apunten que el tret s’hauria produït quan els caçadors ja havien acabat la batuda i estaven recollint el seu material, moment en què al detingut se li hauria disparat l'arma accidentalment. L'incident s’ha produït cap a les 10.00 hores en un vedat de caça entre les Oluges i Cervera.
Continuarem informant