SUCCESSOS
Roba un maletí amb 37.000 € a Cervera i el detenen amb el botí a Terrassa
Una mica més de 70 quilòmetres separen Cervera i Terrassa. Aquesta va ser la distància que dimecres va recórrer un lladre des que va robar a la distracció un maletí amb més de 37.000 euros en una empresa agrícola de la capital de la Segarra fins que va ser interceptat i detingut pels Mossos d’Esquadra, que van recuperar el botí. L’home, de 62 anys, va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte de furt. Els fets van ocórrer al voltant de les 15.00 hores de dimecres a la instal·lacions d’una empresa situada a l’avinguda Mil·lenari de Catalunya, quan un individu va sostreure a la distracció un maletí que hi havia a l’interior d’un despatx. Ràpidament els responsables de l’empresa van alertar els Mossos d’Esquadra, explicant que a l’interior hi havia més de 37.000 euros. Amb l’ajuda de les càmeres de seguretat, els Mossos van aconseguir identificar el sospitós i la matrícula del vehicle amb què havia fugit. Tot feia pensar que s’havia escapat en direcció a l’àrea metropolitana de Barcelona. Dos hores després, una patrulla va localitzar el cotxe al carrer Sant Cosme de Terrassa i li van donar l’alto. Els agents van identificar el conductor, van escorcollar el cotxe i van trobar els diners i documentació en un doble fons de la part posterior.