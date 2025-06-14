Falles 2025: Durro encén el ritu del foc
Uns 200 fallaires celebren la primera baixada de l’any
Durro va inaugurar ahir a la nit la temporada de falles, una pràctica reconeguda com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco des del 2015 i que ja arriba a 73 localitats de tot el Pirineu. En la baixada de Durro van participar al voltant de 200 fallaires, que van descendir amb les torxes enceses des de l’ermita de Sant Quirc, a 1.500 metres d’altitud. Mitja hora abans havia sortit la comitiva infantil. Per avui dissabte estan previstos els dos descensos de falles que tenen com a punt de destinació la localitat de Sort, un des d’Olp i un altre des de Bressui. La tradició de les falles, transmesa de generació en generació, manté la seua rellevància cultural i la capacitat de convocatòria.