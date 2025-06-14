Les dones recuperen terreny
La ràtio de feminitat de la capital de la Noguera augmenta 20 anys després del sorpasso masculí. Les xifres demogràfica dibuixen un estancament
Les dones tornen a guanyar pes en la demografia de Balaguer vint anys després d’haver deixat de ser, el 2005, el grup més nombrós a la capital de la Noguera.
Les Fitxes Socioeconòmiques 2024-2025 que aquesta setmana ha fet públics el Consell General d’Economistes situen en el 95,41% la ràtio de feminitat del padró de Balaguer, la dada més elevada en sis anys.
La relació numèrica continua estant clarament inclinada cap als homes (0.005 per 8.592), malgrat que l’evolució de la ràtio de feminitat apunta a un progressiu envelliment de la població, direcció en la qual apunten altres registres com la taxa de reposició de la població activa, que entre els anys 2018 i 2024 va perdre més d’11 punts al caure del 96,8% al 85,5%: en 6 anys el reemplaçament de les persones empleades o a la recerca d’ocupació que sortien del mercat laboral ha passat de 30 de cada 31 a sis de cada set; o dit per passiva, la minva s’ha multiplicat per quatre al passar del 3,2% al 14,45%
Altres dades que apunten en la mateixa direcció són la caiguda de la taxa de natalitat, que a la dècada transcorreguda entre 2013 i 2023 va caure de 10 naixements per cada mil veïns (més de 150 a l’any) a tot just sis (105), i el paral·lel manteniment, tot i que amb alts i baixos, de la taxa de mortalitat, que es manté el 9 per mil després d’haver oscil·lat en aquell decenni entre el 8,4 i l’11,4.
Aquesta combinació ha fet que el creixement vegetatiu de la població, un indicador que surt de restar les morts als naixements, hagi evolucionat en aquella dècada dels baixos registres positius de la primera meitat de la dècada passada (+12 el 2013, +19 el 2015) a oferir un saldo clarament negatiu, de -56 el 2023 (103 nadons i 159 funerals) que duplica amb escreix el de -23 que es va donar el 2017.
A aquests indicadors se’ls sumen altres com l’entrada en saldo negatiu de les migracions interiors, que són les que es produeixen dins de l’Estat, i a una reducció de guany amb les exteriors, que el 2023 va ser de 144 (van arribar 582 veïns de l’estranger i se’n van anar 438) davant dels 273 de cinc anys abans.
En qualsevol cas, si alguna cosa ha mantingut el creixement demogràfic de Balaguer ha estat la immigració, que amb 4.280 veïns suposa el 24% del total.