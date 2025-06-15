SEGRE
TRÀNSIT

Un carril tallat a l’A-2 per un xoc entre dos camions a Tàrrega

Una col·lisió entre dos camions ahir de matinada va obligar a tallar un carril de l’A-2 a Tàrrega. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 2.00 hores per un xoc entre dos vehicles pesants, que van quedar en un lateral. Es va activar el protocol per traspassar el combustible dels camions. Un dels conductors va resultar ferit lleu. A Castellnou de Seana, tres persones van resultar ferides en una col·lisió produïda a l’N-II.

